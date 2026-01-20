Популярни
Във Финландия искат ФИА да реши за развитието на WRC

  20 яну 2026
Световният рали шампионат понесе тежък удар в края на 2025 година, когато стана ясно, че двама световни шампиони: Кале Рованпера и Ойт Танак, напускат спорта. Рованпера ще се бори, за да стигне до Формула 1, а Танак може и да се върне в близко бъдеще, стига да има реална възможност да се бори отново в челото.

Президентът на финландската моторспорт федерация Тони Виландер реагира остро преди началото на сезона в WRC, за да напомни на ФИА, че популярните в световен мащаб ралита имат нужда от подкрепа. Виландер е един от най-близките приятели на Кими Райконен, също така има богат опит в пистовите надпревари, но сега призна, че е запален рали фен.

“Вярвам, че във ФИА са се събудили и са наясно, че трябва да се направи нещо за ралитата - обясни Виландер. - Аз лично съм рали фен, гледам ралитата от WRC или поне някои от тях. Световният рали шампионат е глобален феномен и голямото предизвикателство в тези състезания е как да ги следят феновете, има уикенди, в които трябва да залагаш аларма, за да ставаш в по-странни часове и да седиш ралито. Но и за много хора гледането на ралита се изразява в това да изгледат само обзора на състезанието.”

Напускането на двамата световни шампиони е само един от последните проблеми на WRC. Експериментът с Rally1 колите се оказа неуспешен, без значение дали те са с хибридна система или без, заводските отбори са само три, и то ако се направи уговорка за М-Спорт, по-младите пилоти трудно си пробиват път и до WRC2, а смяната на промоутъра на световния шампионат се забави, като на новата компания се разчита да постигне определени резултати за популяризирането на спорта.

“Абсолютно задължително е да участват повече автомобилни производители и да имаме по-голяма група лидери, които се борят в челото - допълни Виландер. - От гледна точка на пилотите сигурно е притеснително, че някои от най-големите рали звезди избират да карат с ограничена програма или пък решават да преминат в други шампионати.

“Дали пък ралитата не стигнаха твърде далеч с прецизните записки, опознаването на етапите и цялото натоварване, на което са подложени екипажите преди старта, а преди и по време на състезанието те се занимават с каране и гледане на онборд записи на отсечките, които следват. В това отношение трябва да има важни решения.

“Също така - колите. От опит мога да ви кажа, че ако колите за този шампионат не са забавни и интересни за каране, то и доброто заплащане на пилотите няма да помогне. Много пъти търговските решения са точно обратното на това, което усещат пилотите. Трябват ни правилни решения и по тези въпроси, а историята учи, че такива правилни решения са били вземани много рядко. Но трябва да бъдат взети трудни решения, това е ролята на ФИА.”

