Навигаторът на Рованпера със смела прогноза за новия пилот на Тойота

Световният шампион в WRC2 Оливър Солберг може пълноценно да замести напусналия Тойота Кале Рованпера. Това прогнозира навигаторът на Кале Йоне Халтунен преди началото на новия сезон в Световния рали шампионат, за който Оливър зае мястото на Рованпера в заводския тим на Тойота. Рованпера се насочи към пистовите надпревари, като ще се бори в японската Супер Формула, а след това и за място във Формула 2 и Формула 1.

„Резултатите от 2025 година говорят достатъчно. Оливър спечели 11 състезания в клас WRC2 и един кръг с автомобил от Rally1 - в Естония. На практика Солберг доминираше навсякъде, където участва - заяви Халтунен пред финландското издание RallyJournal.com. - Твърдя, че Оливър ще спечели световния шампионат в рамките на следващите две години."

„Това е моята оценка и дори бих се обзаложил. Бях там, когато той влезе в WRC с Хюндай. Тогава очевидно все още не беше готов. Със сигурност не беше толкова развит като пилот, нито психически“, допълни Халтунен.

„Тогава го сравняваха твърде много с Кале. Кале е от онзи тип пилоти, които са „един на милиард“, които са безумно добри веднага. Някой друг може да достигне същото ниво за по-дълъг период, докато Кале винаги е смазвал всички моментално“, добавя той.

Солберг се състезава с автомобил Rally1 на Hyundai през сезон 2022, но сезонът се превърна в разочарование за него. Младият талант допусна множество грешки в хода на сезона и беше освободен предсрочно. Според Халтунен, целият екип на Хюндай е имал неоправдано високи очаквания към Солберг по онова време.

„Мисля, че целият отбор на Хюндай, включително Андреа Адамо, си мислеха, че ще създадат новия Кале Рованпера, но нещата не стават така. Такива като Рованпера не са слизали от поточната линия и преди. Някой като Себастиен Льоб или Себастиен Ожие може да бъде такъв пилот, но други имена не ми идват наум“, смята Халтунен.

Според него, Солберг има всички шансове да успее още през предстоящия сезон.

„Той вече има опит от всички ралита и ако поддържа автомобила под такъв контрол, не бих изключил възможността дори да спечели титлата още идващия сезон“, завърши Халтунен.

