От Хюндай се опитали да привлекат Солберг за 2026

Оливър Солберг е бил цел на Хюндай, за да замени в тима световния шампион за 2019 Ойт Танак, но синът на световния шампион за 2003 Петер Солберг избра да подпише с Тойота. Там той смени друг световен шампион - Кале Рованпера, който реши да се насочи към пистовите състезания и да преследва място във Формула 1.

Солберг стана част от семейството на Toyota през 2025, като спечели титлата във WRC2 зад волана на Тойота GR Yaris Rally2, подготвен от Printsport. Той също така постигна победа при единственото си участе с Rally1 автомобил миналата година в рали "Естония".

Рали “Монте Карло” превантивно напомни за наказанието на Солберг

24-годишният състезател беше обявен за пилот на Тойота ден след рали "Япония", но се оказва, че от Хюндай са се опитали да го привлекат обратно зад волана на i20 N Rally1.

За 2026 Хюндай заложи на опита, като за третата кола избра Дани Сордо, Есапека Лапи и Хейдън Падън, които ще се редуват и ще помагат на другите двама пилоти на тима Тиери Нювил и Адриен Фурмо.

Оливър Солберг заговори за титлата в WRC

Техническият директор Франсоа-Ксавие Демезон обясни, че това е била единствената практична стратегия, имайки предвид, че 2026 е последната за настоящите Rally1 регулации. Той обаче призна, без да бъде питан, че случаят със Солберг би бил по-различен.

„Обмисляхме дълго избора си на пилоти, но да влезем в последната година с този Rally1 автомобил и да представим нов пилот, който ще трябва да опознава отбора, гумите и този тип коли, би било лудост“, заяви Демезон пред DirtFish.

„Тези млади пилоти се нуждаят от време в колата и на всякакви видове настилки. Не можеш просто да кажеш: „Да, ще караш с пълен сезон за нас и ще си готов за всичко“. Това не е вярно. Ето защо изборът Есапека Лапи и Дани беше очевиден за нас.“

„Ако можехме да вземем Оливър, със сигурност историята щеше да е различна“ - разкри Демезон. - Но той вече беше пилот на Toyota, така че опитахме, но не успяхме.“

„Хейдън се справи много добре с Rally2. Той познава отбора, познава и по-мощни коли – карал е автомобила от 2017 г. – така че смятаме, че заслужава още един шанс.“

Солберг караше за заводския отбор на Hyundai през 2022 г., като споделяше третия автомобил със Сордо. Той обаче беше освободен два кръга преди края на сезона, като отборът посочи необходимостта да се отдалечи от младите пилоти и вместо това да даде приоритет на опита.

Интересът на Хюндай към него се възобнови, след като Ойт Танак напусна WRC. Естонецът потвърди, че се оттегля от световния рали шампионат само часове след финала на рали "Япония".

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages