Рали “Монте Карло” превантивно напомни за наказанието на Солберг

  • 20 яну 2026 | 13:04
Рали “Монте Карло” превантивно напомни за наказанието на Солберг

Организаторите на рали “Монте Карло” учтиво напомниха на екипажите, които ще участват в състезанието и днес приключват опознаването на отсечките, че им е забранено по-зрелищното пилотиране извън скоростните етапи.

Утре сутрин е шейкдаунът за първия кръг от сезон 2026 в Световния рали шампионат, а първите отсечки са в четвъртък следобед.

Отговорникът за връзка със състезателите публикува специален бюлетин, с който напомни на екипажите, че това зрелищно пилотиране е изрично забранено и това е указано в Допълнителния регламент на състезанието. Това включва въртенето на колата на място, дрифтове и всякакво друго каране, което може да създаде опасна ситуация. Всички нарушения ще бъдат докладвани на спортните комисари, които обикновено бързо раздават наказания.

Миналата година Оливър Солберг беше наказан с 5 минути към времето му след финала на ралито, тъй като реши да изпързаля своята Тойота на обратния завой “Фермон”. Преди година Оливър записа шесто място в RC2 в рали “Монте Карло”, а след това спечели титлата в WRC2.

Снимки: Imago

