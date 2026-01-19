Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Какви са промените по Ярис Rally1 за сезон 2026 в WRC?

Какви са промените по Ярис Rally1 за сезон 2026 в WRC?

  • 19 яну 2026 | 09:24
  • 113
  • 0
Какви са промените по Ярис Rally1 за сезон 2026 в WRC?

Заводският тим на Тойота ще стартира сезон 2026 в Световния рали шампионат с GR Yaris Rally1, която е с подобрена аеродинамика и окачване. С новата версия на колата този уикенд в рали "Монте Карло" ще се състезават Себастиен Ожие, Елфин Еванс и Оливър Солберг, които са номинирани за точки при конструкторите.

Целта пред тима е ясна – да се опитат да запазят сериозното си предимство пред Хюндай Моторспорт и Форд М-Спорт, за да повторят похода си към титлата при конструкторите от 2025 и да гарантират, че битката за титлата при пилотите ще се води „вътрешно“, тоест между пилотите на отбора.

35 пилоти са били претенденти за третата кола на Хюндай
35 пилоти са били претенденти за третата кола на Хюндай

В Тойота са използвали хомологационни „жокери“ за този последен сезон на настоящите автомобили Rally1, като тимът е работил върху аеродинамиката и част от механичните компоненти. Първият компонент, който е променен доста видимо в сравнение с миналата година, е задното крило.

Именно големият аеродинамичен елемент, разположен в края на покрива, е известен от известно време, тъй като беше тестван многократно по време на подготовката за Монте Карло. Сега той ще направи своя дебют именно в Княжеството, заедно с друга важна промяна.

Без Себ Ожие в рали "Швеция", шеф на модна империя ще кара за Тойота
Без Себ Ожие в рали "Швеция", шеф на модна империя ще кара за Тойота

Втората новост не е аеродинамична и няма да се вижда с просто око, докато не бъдат свалени колелата. Става дума за новото окачване. То е въведено с цел да се разширят опциите за настройки на GR Yaris.

Другите двама пилоти на Тойота: Такамото Кацута и Сами Паяри ще карат в рали "Монте Карло" със спецификацията на колата, която беше използвана до рали "Саудитска Арабия 2025".

Мартинс Сескс планира кампания със седем ралита в WRC през 2026 година
Мартинс Сескс планира кампания със седем ралита в WRC през 2026 година
