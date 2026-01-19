Какви са промените по Ярис Rally1 за сезон 2026 в WRC?

Заводският тим на Тойота ще стартира сезон 2026 в Световния рали шампионат с GR Yaris Rally1, която е с подобрена аеродинамика и окачване. С новата версия на колата този уикенд в рали "Монте Карло" ще се състезават Себастиен Ожие, Елфин Еванс и Оливър Солберг, които са номинирани за точки при конструкторите.

Целта пред тима е ясна – да се опитат да запазят сериозното си предимство пред Хюндай Моторспорт и Форд М-Спорт, за да повторят похода си към титлата при конструкторите от 2025 и да гарантират, че битката за титлата при пилотите ще се води „вътрешно“, тоест между пилотите на отбора.

В Тойота са използвали хомологационни „жокери“ за този последен сезон на настоящите автомобили Rally1, като тимът е работил върху аеродинамиката и част от механичните компоненти. Първият компонент, който е променен доста видимо в сравнение с миналата година, е задното крило.

Именно големият аеродинамичен елемент, разположен в края на покрива, е известен от известно време, тъй като беше тестван многократно по време на подготовката за Монте Карло. Сега той ще направи своя дебют именно в Княжеството, заедно с друга важна промяна.

Втората новост не е аеродинамична и няма да се вижда с просто око, докато не бъдат свалени колелата. Става дума за новото окачване. То е въведено с цел да се разширят опциите за настройки на GR Yaris.

Другите двама пилоти на Тойота: Такамото Кацута и Сами Паяри ще карат в рали "Монте Карло" със спецификацията на колата, която беше използвана до рали "Саудитска Арабия 2025".

