Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте на живо: Георги Бобев коментира в Sportal.bg успехите в Банско и очакванията за Милано - Кортина
  1. Sportal.bg
  2. Интер
  3. Интер взе решение за бъдещето на Аканжи

Интер взе решение за бъдещето на Аканжи

  • 20 яну 2026 | 13:57
  • 1460
  • 0

Интер е взел решение в края на сезона да опита да задържи защитника Мануел Аканжи за постоянно, съобщава Фабрицио Романо. Швейцарският национал играе в гранда от Милано под наем от Манчестър Сити.

30-годишният футболист впечатли с изявите си още с пристигането си и бързо се утвърди като надежден вариант в защитата на Интер. Неговите постоянство, гъвкавост и тактическо разбиране са убедили ръководството на „нерадзурите“ да го направи част от дългосрочните си планове.

Отборът от Серия "А" е решен да активира клаузата за откупуване, включена в споразумението със Сити. Тя е определена на 15 милиона евро и може да бъде задействана през юни, след като настоящия сезон приключи. Смята се, че Аканжи също е готов да остане в Милано и след лятото, превръщайки престоя си под наем в постоянен трансфер без усложнения.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Фулъм проявява интерес към крилото на Манчестър Сити Оскар Боб

Фулъм проявява интерес към крилото на Манчестър Сити Оскар Боб

  • 20 яну 2026 | 13:43
  • 724
  • 0
Ювентус е повишил офертата си за Матета, но ще се бори с Наполи за нападател на Фенербахче

Ювентус е повишил офертата си за Матета, но ще се бори с Наполи за нападател на Фенербахче

  • 20 яну 2026 | 13:35
  • 1581
  • 1
Марсилия преговаря за талант на Арсенал

Марсилия преговаря за талант на Арсенал

  • 20 яну 2026 | 12:49
  • 1297
  • 0
Станимир Стоилов отново със забележки въпреки победата на Гьозтепе

Станимир Стоилов отново със забележки въпреки победата на Гьозтепе

  • 20 яну 2026 | 12:47
  • 1260
  • 0
Торино взе юноша на Реал Мадрид, който не успя да пробие в Бенфика

Торино взе юноша на Реал Мадрид, който не успя да пробие в Бенфика

  • 20 яну 2026 | 12:35
  • 927
  • 0
Играчите на Сенегал бяха посрещнати като национални герои

Играчите на Сенегал бяха посрещнати като национални герои

  • 20 яну 2026 | 12:30
  • 695
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Димитров: За Индонезия най-опитните няма да пътуват, редим мачове с участници на Мондиала

Димитров: За Индонезия най-опитните няма да пътуват, редим мачове с участници на Мондиала

  • 20 яну 2026 | 08:55
  • 15025
  • 47
ЦСКА завършва селекцията с още две нови попълнения

ЦСКА завършва селекцията с още две нови попълнения

  • 20 яну 2026 | 09:05
  • 29059
  • 48
Звездата на ЦСКА 1948: Сангаре е добър мой приятел, решения тровят отбора

Звездата на ЦСКА 1948: Сангаре е добър мой приятел, решения тровят отбора

  • 20 яну 2026 | 07:35
  • 30905
  • 29
Арда 1:0 Кудривка, Попето влезе в игра

Арда 1:0 Кудривка, Попето влезе в игра

  • 20 яну 2026 | 15:01
  • 2053
  • 2
Григор Димитров не издържа физически и напусна Australian Open в първи кръг

Григор Димитров не издържа физически и напусна Australian Open в първи кръг

  • 20 яну 2026 | 10:05
  • 39926
  • 65
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 20 яну 2026 | 07:45
  • 120840
  • 41