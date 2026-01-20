Интер взе решение за бъдещето на Аканжи

Интер е взел решение в края на сезона да опита да задържи защитника Мануел Аканжи за постоянно, съобщава Фабрицио Романо. Швейцарският национал играе в гранда от Милано под наем от Манчестър Сити.

30-годишният футболист впечатли с изявите си още с пристигането си и бързо се утвърди като надежден вариант в защитата на Интер. Неговите постоянство, гъвкавост и тактическо разбиране са убедили ръководството на „нерадзурите“ да го направи част от дългосрочните си планове.

🚨⚫️🔵 Inter have no doubts: the club plans to activate €15m buy option clause from Man City for Manuel Akanji in June. pic.twitter.com/kmEMHtlu0G — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 19, 2026

Отборът от Серия "А" е решен да активира клаузата за откупуване, включена в споразумението със Сити. Тя е определена на 15 милиона евро и може да бъде задействана през юни, след като настоящия сезон приключи. Смята се, че Аканжи също е готов да остане в Милано и след лятото, превръщайки престоя си под наем в постоянен трансфер без усложнения.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages