Интер - Арсенал е черешката на тортата в Шампионската лига

Интер и Арсенал ще се изправят един срещу друг в мач от 7-ия кръг в основната фаза на Шампионската лига. Двубоят ще започне в 22:00 часа на стадион "Джузепе Меаца" и ще бъде ръководен от съдията Жоао Пинейро. Срещата противопоставя два от грандовете на европейския футбол, които имат амбиции да стигнат до финала в турнира.

Арсенал е лидер в класирането с максималните 18 точки от 6 мача. "Топчиите" имат впечатляваща голова разлика от 17 вкарани и само 1 допуснат гол, което е покзателно за силата им както в офанзивен, така и в дефанзивен план.



Интер се намира на шестата позиция с 12 точки, като миланският гранд има 12 отбелязани и 4 получени гола. Днешната среща е по-важна за "нерадзурите", които искат да се утвърдят в топ 8 и да си осигурят участие директно на осминафиналите.

Интер пристъпва към мача в отлична форма - с четири победи и едно равенство в последните си пет мача. През уикенда "нерадзурите" победиха Удинезе като гост с 1:0, а преди това надделяха над Лече с 1:0, завършиха наравно с Наполи 2:2 и записаха две последователни победи срещу Парма като гост (2:0) и Болоня (3:1). Всички тези мачове бяха в рамките на Серия "А".



Арсенал има три победи и две равенства в последните си пет срещи. "Топчиите" завършиха 0:0 с Нотингам Форест в Премиър лийг, победиха Челси с 3:2 за "Карабао Къп", разгромиха Портсмут с 4:1 за ФА Къп, завършиха 0:0 с Ливърпул и победиха Борнемут с 3:2.

Интер ще трябва да се справя без няколко важни играчи за предстоящия мач. Хакан Чалханоолу е контузен и няма да бъде на разположение на треньора Кристиан Киву. Освен него, в лазарета на "нерадзурите" са още Дензъл Дъмфрис и Томас Паласиос Пьотър Жиелински се очаква да бъде ключова фигура в средаа на терена, а напред отново ще се разчита на Лаутаро Мартинес и Маркюс Тюрам.



При Арсенал Букайо Сака е човекът, който е способен да създаде най-много проблеми на противниковата отбрана. "Топчиите" нямат сериозни кадрови проблеми и Микел Артета ще може да заложи на най-добрите си футболисти, които до момента се представят много убедително в турнира.

Любопитен факт е, че двата отбора са се срещали само веднъж в европейските клубни турнири. Това се случи на 6 ноември 2024 г. в мач от Шампионската лига, в който "нерадзурите" се наложиха с 1:0.