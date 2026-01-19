Популярни
  Аканжи: Арсенал е топ отбор, но Байерн е по-добър

Аканжи: Арсенал е топ отбор, но Байерн е по-добър

  19 яну 2026 | 22:51
Аканжи: Арсенал е топ отбор, но Байерн е по-добър

Защитникът на Интер Милано Мануел Аканжи заяви, че Арсенал не е най-добрият отбор в Европа, въпреки че "артилеристите" спечелиха всеки от първите си шест мача в Шампионската лига и са лидер в английското първенство. Според швейцарския бранител, шампионът на Германия Байерн (Мюнхен) е отборът, който предизвиква най-голям респект в него.

Във вторник Интер приема Арсенал в най-интересния мач от седмия кръг в Шампионската лига.

"За мен Байерн е най-силният отбор в Европа в момента. Те играят чудесен футбол, вкарват много и допускат съвсем малко. Арсенал е сред най-добрите, но за мен те не са на върха. Определено обаче те са един от топ отборите и за нас ще бъде голямо предизвикателство. Но ние сме готови за него", обясни Аканди, който играе в Интер под наем от Манчестър Сити.

Киву: Арсенал и Байерн са най-силните отбори в момента, но знам и кои сме ние
Киву: Арсенал и Байерн са най-силните отбори в момента, но знам и кои сме ние

Старши треньорът на Интер Кристиан Киву също призна, че Арсенал е сред водещите тимове на Стария континент.

"Арсенал е един от най-силните отбори в Европа. Те инвестираха здраво, амбициозни са и обичат състезанията. В момента те са на върха в Шампионската лига и в Премиър лийг. Арсенал е отбор, който може да те нарани по много начини и бих казал, че са завършен отбор. Наясно сме с техните силни страни и ще трябва да намерим начин да ги ограничим", каза Киву.

Снимки: Imago

