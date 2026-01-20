Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  3. Локомотив (Пловдив) пуска пакетни билети за първите три домакинства на тима за 2026 година

Локомотив (Пловдив) пуска пакетни билети за първите три домакинства на тима за 2026 година

  • 20 яну 2026 | 11:11
  • 301
  • 2
Локомотив (Пловдив) ще пусне в продажба пакетни билети за първите три домакинства на тима за 2026 година, съобщиха от ръководството на футболния клуб.

"Черно-белите" ще приемат последователно Ботев (Пловдив) в четвъртфиналите на турнира за Купата на България, както и варненските Черно море и Спартак в мачове от efbet Лига.

От Локомотив ще дадат възможност на своите привърженици да закупят специални тройни билети, които ще важат и за трите срещи. 

Цените на пропуските са следните: 

- 15 евро – трибуна „Бесика“;
- 15 евро – Южна трибуна;
- 25 евро – трибуна „Спортклуб“.

Продажбата на билетите ще стартира на 30 януари. 

"Очакваме ви на „Лаута“, за да подкрепим Локомотив заедно в предстоящите важни мачове", написаха от клуба. 

