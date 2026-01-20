Локомотив (Пловдив) пуска пакетни билети за първите три домакинства на тима за 2026 година

Локомотив (Пловдив) ще пусне в продажба пакетни билети за първите три домакинства на тима за 2026 година, съобщиха от ръководството на футболния клуб.



"Черно-белите" ще приемат последователно Ботев (Пловдив) в четвъртфиналите на турнира за Купата на България, както и варненските Черно море и Спартак в мачове от efbet Лига.



От Локомотив ще дадат възможност на своите привърженици да закупят специални тройни билети, които ще важат и за трите срещи.



Цените на пропуските са следните:



- 15 евро – трибуна „Бесика“;

- 15 евро – Южна трибуна;

- 25 евро – трибуна „Спортклуб“.



Продажбата на билетите ще стартира на 30 януари.



"Очакваме ви на „Лаута“, за да подкрепим Локомотив заедно в предстоящите важни мачове", написаха от клуба.