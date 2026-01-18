Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  3. Локо (Пд) тръгна за Белек без няколко футболисти

Локо (Пд) тръгна за Белек без няколко футболисти

  • 18 яну 2026 | 14:25
  • 491
  • 0
Локо (Пд) тръгна за Белек без няколко футболисти

Представителният отбор на Локомотив (Пловдив) замина днес за подготвителния си лагер в Турция. “Черно-белите" ще останат в курорта Белек до 1 февруари, а през този период ще изиграят и 3 проверки  – срещу Напредак (22.01), Балкани (27.01) и Колос (31.01).

От групата за лагера отпаднаха капитанът Димитър Илиев, Калоян Костов и Крист Лонгвил, които ще се готвят по индивидуална програма в Пловдив. Вторият капитан Парвиз Умарбаев ще се присъедини след няколко дни към своите съотборници. Той получи разрешение да пропусне началото на лагера, защото му предстои да стане баща за втори път, уточниха от "Лаута".

В групата намериха място състезатели от втория отбор и U18Валери Божинов, Тодор Гергишанов, Денис Кирашки и Петър Кръстев. За Турция няма да пътува голмайсторът на Марица Георги Трифонов, който до този момент беше на проби.

Ето пълната група на Локомотив Пловдив за лагера в Турция:

Вратари: Боян Милосавлиевич, Петър Зовко, Петър Кръстев (U18)

Защитници: Енцо Еспиноса, Мартин Русков, Лукас Риян, Адриан Кова, Андрей Киндриш, Тодор Павлов, Денис Кирашки (U18)

Полузащитници и нападатели: Мартин Атанасов, Ефе Али, Ивайло Иванов, Александър Александров, Парвиз Умарбаев, Тодор Гергишанов (U18), Валери Божинов (Втори отбор), Каталин Иту, Франсиско Политино, Запро Динев, Жулиен Лами, Севи Идриз, Аксел Велев, Мариян Вангелов, Хуан Переа.

