  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  Косич се отказа от голмайстора на Югоизточната Трета лига

Косич се отказа от голмайстора на Югоизточната Трета лига

  17 яну 2026 | 11:24
Старши треньорът на Локомотив (Пловдив) Душак Косич се е отказал от нападателя на Марица Георги Трифонов, който бе на проби в тима, съобщава „Тема Спорт“. Голмайсторът на Югоизточната Трета лига бе освободен още преди контролата с Етър. Очакваше се юношата на Ботев (Пловдив) да вземе участие в спаринга, но все пак словенецът е преценил, че играчът няма да му свърши работа.

Локо (Пловдив) и Етър започнаха контролите с реми на "Лаута"
Локо (Пловдив) и Етър започнаха контролите с реми на "Лаута"

Днес Косич ще реши и за сина на Валери Божинов, който също е тестван. Следобед специалистът ще определи групата за лагера в Турция и най-вече кои от юношите, които досега се готвеха, ще тръгнат с отбора. Локо ще пътува с рейс до Истанбул, а от там ще хване полет за Анталия.

Новите до момента са само двама – бившите играчи на Пирин (Благоевград) Запро Динев и Мариян Вангелов. Очаква се на лагера в Турция словенски дефанзивен халф, както и няколко чужденци на проби.

