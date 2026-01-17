Хуан Переа се доближава все повече до Левски

Звездата на Локомотив (Пловдив) Хуан Переа все повече се доближава до трансфер в Левски, твърди “Мач Телеграф”. Очаква се в близките дни от ръководството на клуба да се срещнат с колегите си от „Лаута“ и да обсъдят дребни подробности по трансфера. Привличането му ще засили много сериозно конкуренцията в атаката на Левски, където засега Мустафа Сангаре няма алтернатива.

Припомняме, че колумбиецът Хуан Переа бе на крачка от Левски през лятото на 2024 година, когато начело на тима застана Станислав Генчев. Тогава „сините“ можеха да избират между Переа и Сангаре, като двамата идваха от едно и също първенство – Трета лига на Португалия, а също така и с почти еднакви характеристики. На всичкото отгоре цената им бе сравнително равна. А „сините“ и Генчев тогава избраха нападението да се води от Мустафа Сангаре. Хуан Переа все пак се озова в България през въпросното лято, но облече екипа на Локомотив.

Левски търси спешно нов нападател, след като продаде Борислав Рупанов на полския Гурник (Забже). Треньорът Хулио Веласкес е настоявал пред шефовете да бъдат привлечени както Переа, така и още един защитник. Испанецът дори е съгласен новите да дойдат в края на трансферния прозорец, но да са напълно готови да се включат веднага в състава.