Руснаци също следят Хуан Переа

Левски не е единственият клуб, който проявява сериозен интерес към нападателя на Локомотив Пловдив Хуан Пеpea, пише "Тема Спорт". Колумбиецът е и в плановете на руски тим, който вече е питал за цената му.

Мераците на клуба от "Герена" за стрелеца на първо време бяха охладени от собственика на "черно-белите" Христо Крушарски. Бизнесменът обяви, че поставената цена на голаджията е 750 хиляди евро. И тя е била съобщена лично на мажоритарния собственик на Левски Наско Сираков. Засега обаче такава сума не са готови да платят и руснаците за футболиста.

Иначе "сините" са уверени, че ще успеят да свалят цената на играча, като включат в евентуална сделка с Локомотив и голям процент от бъдеща негова продажба. Играчът вече е дал индикации, че би играл в Левски.

От "Георги Аспарухов" ще пробват да го вземат за 300 хиляди евро. Точно толкова им излезе откупната клауза на Армстронг Око-Флекс с Ботев (Пловдив).

Колумбиецът е при пловдивчани от лятото на 2024-та и има за тях 45 мача с 15 попадения.