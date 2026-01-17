Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Фенове на ЦСКА облепиха със стикери автобуса на ЦСКА 1948 в Турция

Фенове на ЦСКА облепиха със стикери автобуса на ЦСКА 1948 в Турция

  • 17 яну 2026 | 14:37
  • 3844
  • 12

Днес ЦСКА се изправя срещу Млада Белослав във втората си контрола на турска земя, а немалка агитка от “червени” фенове пристигнаха на терените в Белек, за да подкрепят своите любимци. Запалянковците обаче не останаха безразлични към автобуса на ЦСКА 1948, който се намираше в близост, и го облепиха със стикери на “Сектор Г”, предаде репортер на Sportal.bg. Полиция или охрана нямаше в близост, но до повече ексцесии не се стигна.

ЦСКА и ЦСКА 1948 "опасно" близо в Белек (видео)
ЦСКА и ЦСКА 1948 "опасно" близо в Белек (видео)

Както вече нашата медия писа, хотелите, в които са отседнали ЦСКА и ЦСКА 1948, са в близост един до друг, а автобусите на двата тима често паркират на съседни паркоместа.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Локо (София) се готви на пълни обороти в Анталия

Локо (София) се готви на пълни обороти в Анталия

  • 17 яну 2026 | 13:37
  • 689
  • 5
Локо (ГО) представи първото си ново попълнение

Локо (ГО) представи първото си ново попълнение

  • 17 яну 2026 | 13:32
  • 977
  • 1
Вихрен и Струмска слава не успяха да се победят в контрола

Вихрен и Струмска слава не успяха да се победят в контрола

  • 17 яну 2026 | 13:27
  • 900
  • 0
Пирин взе защитник от Ботев (Враца)

Пирин взе защитник от Ботев (Враца)

  • 17 яну 2026 | 13:27
  • 1223
  • 0
Пропадна контролата между Монтана и Спартак (Плевен)

Пропадна контролата между Монтана и Спартак (Плевен)

  • 17 яну 2026 | 13:22
  • 885
  • 0
Стартира ежегодната серия от срещи на БФС с клубове от страната

Стартира ежегодната серия от срещи на БФС с клубове от страната

  • 17 яну 2026 | 13:13
  • 600
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски 1:0 Войводина, силна игра на "сините"

Левски 1:0 Войводина, силна игра на "сините"

  • 17 яну 2026 | 15:37
  • 12811
  • 19
ЦСКА 0:0 Млада Болеслав, греда за "червените"

ЦСКА 0:0 Млада Болеслав, греда за "червените"

  • 17 яну 2026 | 15:30
  • 9751
  • 16
Манчестър Юнайтед 0:0 Манчестър Сити: спасяване след спасяване на Донарума

Манчестър Юнайтед 0:0 Манчестър Сити: спасяване след спасяване на Донарума

  • 17 яну 2026 | 13:49
  • 8539
  • 69
Реал Мадрид 0:0 Леванте, отчайващо полувреме за "белите"

Реал Мадрид 0:0 Леванте, отчайващо полувреме за "белите"

  • 17 яну 2026 | 15:00
  • 7426
  • 15
Томахавките са заровени - националният селекционер гледа Вуцов и Левски

Томахавките са заровени - националният селекционер гледа Вуцов и Левски

  • 17 яну 2026 | 15:09
  • 2366
  • 4
ЦСКА 1948 прави нещо невиждано за българския и дори световен футбол в Турция

ЦСКА 1948 прави нещо невиждано за българския и дори световен футбол в Турция

  • 17 яну 2026 | 09:37
  • 43345
  • 57