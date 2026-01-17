Фенове на ЦСКА облепиха със стикери автобуса на ЦСКА 1948 в Турция

Днес ЦСКА се изправя срещу Млада Белослав във втората си контрола на турска земя, а немалка агитка от “червени” фенове пристигнаха на терените в Белек, за да подкрепят своите любимци. Запалянковците обаче не останаха безразлични към автобуса на ЦСКА 1948, който се намираше в близост, и го облепиха със стикери на “Сектор Г”, предаде репортер на Sportal.bg. Полиция или охрана нямаше в близост, но до повече ексцесии не се стигна.

Както вече нашата медия писа, хотелите, в които са отседнали ЦСКА и ЦСКА 1948, са в близост един до друг, а автобусите на двата тима често паркират на съседни паркоместа.