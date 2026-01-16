Популярни
  2. ЦСКА
  ЦСКА събра близо 10 000 евро от специалните фланелки в подкрепа на Любо Пенев

ЦСКА събра близо 10 000 евро от специалните фланелки в подкрепа на Любо Пенев

  • 16 яну 2026 | 17:28
  • 333
  • 0

ЦСКА събра близо 10 000 евро от кампанията за подпомагане на лечението на легендарния нападател Любослав Пенев, съобщиха от клуба. Средствата са от продажбата на специална лимитирана тениска с лика на Ел Голеадор.

Ето какво написаха от клуба:

"Армейци,

"Благодарение на всички вас, които се включихте в кампанията със специалните фланелки в подкрепа на Любослав Пенев, към момента събраната сума възлиза на 9855.30 евро (19.275.300 лв).

Вашата съпричастност и подкрепа показват още веднъж какво означава да си част от червеното семейство.

Кампанията продължава! Всеки, който все още не е закупил фланелката, може да го направи в официалния клубен магазин на ул. Солунска 12, във фен магазина на Сектор Г, както и онлайн – само и единствено в Sector G Ultra' Shop. Заедно сме по-силни!".

