Бивш капитан на ЦСКА подписа със средняк в Люксембург

  • 20 яну 2026 | 03:05
  • 672
  • 0

Бившият защитник на ЦСКА Тибо Вион си намери отбор. 32-годишният французин ще продължи кариерата си в Люксембург. Той подписа с тима на Прогрес, който заема 7-о място в местното първенство.

Вион напусна ЦСКА в края на август. Двете страни се разделиха по взаимно съгласие няколко месеца след грубата грешка на бранителя, довела до загубата от Лудогорец във финала за Купата на България. Няколко дни по-късно той се разписа в баража срещу Арда (Кърджали), но "армейците" загубиха с дузпи и не се класираха за Лигата на конференциите.

Французинът пристигна в Борисовата градина през лятото на 2020 година и оттогава насам изигра общо 177 мача с червената фланелка, в които реализира 7 гола и направи 24 асистенции. Той беше със статут на втори капитан на отбора, преди да си тръгне.

В Прогрес световният шампион за юноши от 2013 година ще работи под ръководството на Вивиан Рейдел, който му е бил треньор и в Метц.

На пресконференцията, на която беше официално представен, Вион сподели, че в Прогрес вижда добър проект, който ще се развие в следващите години.

