Берое търси спешно нови играчи, "заралии" дават до 3000 евро заплата

Макар и трансферният прозорец в България да затвори на 24 февруари, в Берое продължават да търсят нови играчи. Старозагорци са се свързали с различни мениджъри, които да им намерят свободни агенти, пише “Мач Телеграф”. Позициите, на които се търсят играчи, са вътрешен халф и крило. Тоест – трябва да бъдат покрити напусканията на асовете Карлос Алгара и Алберто Салидо. Първият отиде в Ботев (Пловдив), а вторият – в Лудогорец.

Заплатата, която в Берое са готови да дадат на въпросните двама играчи, варира от 2000 до 3000 евро, в зависимост от техните визитки и качества.

Целта на собственика Ернан Банато и спортния директор Пако Сарагоса е играчите да бъдат уредени до края на март, за да бъдат във форма за плейофите за оставане в efbet Лига. Всички в Стара Загора знаят, че тази година битката за оцеляване ще е жестока и без нови попълнения много трудно ще бъде изпълнена целта.