Очаквайте в 10:30 Хулио Веласкес с последни новини за "сините" преди дербито в Разград
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  Красимир Балъков и Йорданка Христова подкрепиха инициативата "Улица и алея Димитър Пенев"

Красимир Балъков и Йорданка Христова подкрепиха инициативата "Улица и алея Димитър Пенев"

  • 3 март 2026 | 09:32
  • 368
  • 0
Красимир Балъков и Йорданка Христова подкрепиха инициативата "Улица и алея Димитър Пенев"

Един от основните играчи в Пеневата чета Красимир Балъков и певицата Йорданка Христова, изпълнила химна на ЦСКА "Сърца червени", лично подкрепиха инициативата "Улица и алея Димитър Пенев" в район "Изгрев" и подписаха подписката. Балъков отдаде почит на треньора, с който заедно постигнаха най-големите успехи в историята на националния ни отбор.  Христова подписа без колебание, като дългогодишен приятел на Пенев, убедена, че той заслужава това признание.

Идеята за наименуването на улица и алея на Димитър Пенев в район "Изгрев" е на създателя на Сдружение "Бъди общественополезен" Виктор Райковски, като хиляди вече сложиха подпис под инициативата.

"Сърдечни благодарности към Красимир Балъков и госпожа Йорданка Христова и всички, които застават зад тази идея. Убеден съм, че ще я доведем до успешен край. Заради всичко, което Димитър Пенев ни е донесъл като възпитание, емоции и успехи", заяви Райковски.

През по-голяма част от живота си Пенев живее в квартал "Изток" и район "Изгрев". Предложението е част от улица "Пиер Дегейтър" да бъде преименувана в памет и чест на Пенев. Борисовата градина пък е домът на неговия любим отбор - ЦСКА. Затова предложението е алеята пред Сектор Г до чешмичката пред обсерваторията на Софийския университет да бъде кръстена на Димитър Пенев.

Сдружение "Бъди общественополезен" е създадено преди 8 години, като оттогава има реализирани над 100 инициативи на територията на София и район "Изгрев".

