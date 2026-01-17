Популярни
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Христо Янев: На този етап не играем добър футбол, но си има логични обяснения

Христо Янев: На този етап не играем добър футбол, но си има логични обяснения

  • 17 яну 2026 | 17:26
  • 3933
  • 22

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев сподели мнението си след загубата от Млада Болеслав (1:2) в Белек. Наставникът на "армейците" е доволен от старанието на своите играчи, но не и от футбола, който демонстрират на този етап от зимната си подготовка.

"На този етап не играем добър футбол. Има си логични обяснения. Старанието на футболистите е добро. Трябва да продължим да работим, резултатите ще дойдат. Натоварваме много момчетата. Важно е да се подготвим за онова, което ни предстои в първенството. Неприятно е да губим, но правим всичко възможно отборът да може да изглежда добре в първенството.

ЦСКА отново се пропука в защита и загуби и втората си контрола
ЦСКА отново се пропука в защита и загуби и втората си контрола

На този етап имаме футболистите, които искахме да бъдем тук. Работят много добре, трябва малко търпение и всичко ще бъде наред. Гледаме да натоварваме поравно всичко. Цялата група тренира в много тежък ритъм.

Голяма агитка на ЦСКА пристигна в Белек
Голяма агитка на ЦСКА пристигна в Белек

Благодаря на хората, които ни подкрепяха. Трябва да знаят, че се стараем много. Важна е тяхната подкрепа. Работим само и единствено в тази посока", заяви Янев.

