Христо Янев: На този етап не играем добър футбол, но си има логични обяснения

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев сподели мнението си след загубата от Млада Болеслав (1:2) в Белек. Наставникът на "армейците" е доволен от старанието на своите играчи, но не и от футбола, който демонстрират на този етап от зимната си подготовка.

"На този етап не играем добър футбол. Има си логични обяснения. Старанието на футболистите е добро. Трябва да продължим да работим, резултатите ще дойдат. Натоварваме много момчетата. Важно е да се подготвим за онова, което ни предстои в първенството. Неприятно е да губим, но правим всичко възможно отборът да може да изглежда добре в първенството.

На този етап имаме футболистите, които искахме да бъдем тук. Работят много добре, трябва малко търпение и всичко ще бъде наред. Гледаме да натоварваме поравно всичко. Цялата група тренира в много тежък ритъм.

Благодаря на хората, които ни подкрепяха. Трябва да знаят, че се стараем много. Важна е тяхната подкрепа. Работим само и единствено в тази посока", заяви Янев.