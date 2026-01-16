Босът на ЦСКА с голям жест към Любослав Пенев

Семейството на Любослав Пенев благодари на боса на ЦСКА Валтер Папазки. Ел Голеадор ще може да се завърне в страната ни със самолет, осигурен от лично Папазки. Както е известно, Любо Пенев продължава борбата с рака след лечение в Германия.

"Благодарим на всички, които протегнаха ръка и подкрепиха Любослав Пенев с грижа, съпричастност и човешка помощ.

Изказваме искрената си благодарност и признателност към г-н Валтер Папазки за изключителния и достоен жест – осигуряването на самолет, с който Любослав да се прибере у дома при условия, съобразени със здравословното му състояние.

С благодарност и уважение,

семейството".