  2. ЦСКА
  Саша Илич пред Sportal.bg: Бих искал един ден да се върна в ЦСКА, имам недовършена работа

Саша Илич пред Sportal.bg: Бих искал един ден да се върна в ЦСКА, имам недовършена работа

  • 19 яну 2026 | 07:30
  • 3118
  • 5

Бившият наставник на ЦСКА Саша Илич даде интервю пред Sportal.bg. Понастоящем сръбският специалист води Сумгайт от Азербайджан. Любимецът на феновете на "армейците" призна, че следи ситуацията около отбора от Борисовата градина. Голямата легенда на Партизан заяви, че би искал един ден да се завърне начело на 31-кратните шампиони.

Следиш ли какво се случва в ЦСКА?
– Да, гледам винаги, когато ангажиментите ми го позволяват. Очаквам с нетърпение победите на отбора. Виждам, че напоследък са привлекли много нови попълнения и се надявам, че "червените" ще запишат още победи през пролетта!

ЦСКА си отдъхна за Пастор
Липсват ли ти феновете и тръпката на "Армията"?
– Имах отлично сътрудничество с всички хора, които бяха в клуба, от президента до всички останали. Имах и голяма подкрепа от феновете, те винаги са били нашата голяма опора! Известно е, че когато дойдох в клуба, имаше бойкот на запалянковците и че в края на сезона имахме пълен стадион и това ме прави щастлив.

Орманджиев: С новия стадион домакинското предимство ще бъде доста по-осезаемо за ЦСКА
Дузпата на Турицов срещу ЦСКА 1948 горчи ли още? Титлата беше близо.
– Със сигурност пропускът на Турицов е един от най-трудните моменти в моята треньорска кариера. Знам със сигурност, че е бил най-трудният и за него, защото е дете на клуба. Трябва да кажа, че всичко това е част от живота и много пъти преди това Турицов е вкарвал голове от дузпи в много трудни мачове. Иска ми се нещата да се бяха развили по друг начин и да бяхме станали шампиони, но не се случи.

ЦСКА готви трансферна бомба с привличането на Десподов?
Строи се нов стадион на ЦСКА. Ще те видим ли на него?
– Знам, че се строи нов стадион, че ще бъде много красив и че клуб като ЦСКА заслужава да има нов стадион. Сигурен съм, че в бъдеще бих искал да се върна, защото както казват хората в нашата страна, имам някои недовършени работи (смее се).

Разкажи за Азербайджан и бъдещето?
– В момента съм старши треньор на Сумгаит и честно казано, направихме много хубави неща с този клуб. В момента сме четвърти в класирането и мнозина ни смятат за голяма изненада в Азербайджан. Искам да продължим да се опитваме да поддържаме това ниво на игра и резултати.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Анталия

