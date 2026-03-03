Проблеми пред Тодор Симов - ЦСКА блокира участието на четирима футболисти

Четирима футболисти на Ботев (Враца) няма да бъдат на разположение на треньора Тодор Симов за утрешното гостуване на ЦСКА, съобщава „Тема Спорт“. Става въпрос за защитниците Сейни Санянг и Мартин Стойчев, нападателя Йоан Борносузов, както и вратаря Марин Орлинов. Първите трима играят за врачани като преотстъпени от “червените” и в договорите им е поставен параграф, че нямат право да се изправят срещу ЦСКА. Стражът пък премина под Околчица с постоянен трансфер през зимата, но двете ръководства имат споразумение също да пропуска мачовете със столичани. Припомняме, че преди време подобна уговорка бе постигната между Лудогорец и ЦСКА 1948 за първия сезон на Ивайло Чочев при “орлите”.
ЦСКА пусна билетите за мача с Ботев (Враца)
По този начин съставът на Тодор Симов ще бъде силно окастрен за сблъсъка с ЦСКА, а освен това врачани все още не са картотекирали привлечения наскоро за трети вратар Любослав Стоянов. Така утре под рамката ще започне 20-годишният Любомир Василев, а на пейката ще бъде юноша от школата. От Ботев все пак ще опитат днес да проведат последни разговори с колегите си от ЦСКА с надеждата да получат разрешение да използват поне Орлинов. 31-годишният вратар много бързо се утвърди като основна фигура в състава и запази суха мрежа в последните 3 мача. В тях обаче Ботев също не вкара и те завършиха 0:0 – срещу Добруджа, Черно море и Берое. Стражът пристигна във Враца като заместник на преминалия в ЦСКА Димитър Евтимов.
Твърд титуляр от началото на годината е и Сейни Санянг, докато Мартин Стойчев стартира в първите три мача, а в последните два се появяваше от пейката. Единствено Борносузов е периферна фигура. Ботев ще има огромни затруднения да запълни групата за мача.