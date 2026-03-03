Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Враца)
Проблеми пред Тодор Симов - ЦСКА блокира участието на четирима футболисти

  • 3 март 2026 | 09:17
  • 1115
  • 1

Четирима футболисти на Ботев (Враца) няма да бъдат на разположение на треньора Тодор Симов за утрешното гостуване на ЦСКА, съобщава „Тема Спорт“. Става въпрос за защитниците Сейни Санянг и Мартин Стойчев, нападателя Йоан Борносузов, както и вратаря Марин Орлинов. Първите трима играят за врачани като преотстъпени от “червените” и в договорите им е поставен параграф, че нямат право да се изправят срещу ЦСКА. Стражът пък премина под Околчица с постоянен трансфер през зимата, но двете ръководства имат споразумение също да пропуска мачовете със столичани. Припомняме, че преди време подобна уговорка бе постигната между Лудогорец и ЦСКА 1948 за първия сезон на Ивайло Чочев при “орлите”.

По този начин съставът на Тодор Симов ще бъде силно окастрен за сблъсъка с ЦСКА, а освен това врачани все още не са картотекирали привлечения наскоро за трети вратар Любослав Стоянов. Така утре под рамката ще започне 20-годишният Любомир Василев, а на пейката ще бъде юноша от школата. От Ботев все пак ще опитат днес да проведат последни разговори с колегите си от ЦСКА с надеждата да получат разрешение да използват поне Орлинов. 31-годишният вратар много бързо се утвърди като основна фигура в състава и запази суха мрежа в последните 3 мача. В тях обаче Ботев също не вкара и те завършиха 0:0 – срещу Добруджа, Черно море и Берое. Стражът пристигна във Враца като заместник на преминалия в ЦСКА Димитър Евтимов.

Твърд титуляр от началото на годината е и Сейни Санянг, докато Мартин Стойчев стартира в първите три мача, а в последните два се появяваше от пейката. Единствено Борносузов е периферна фигура. Ботев ще има огромни затруднения да запълни групата за мача.

