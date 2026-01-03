Популярни
  Славия
  2. Славия
  Мартин Георгиев се сбогува със Славия

Мартин Георгиев се сбогува със Славия

  • 3 яну 2026 | 15:50
  • 505
  • 2
Мартин Георгиев се сбогува със Славия

Мартин Георгиев използва социалните мрежи, за да се сбогува с досегашния си клуб Славия. Националът на България беше трансфериран в АЕК в края на 2025 година.

Славия осъществи изненадващ трансфер, продаде национал на балкански гранд
Славия осъществи изненадващ трансфер, продаде национал на балкански гранд

"С края на 2025 година, която за мен бе изключителна година, с много приятни, положителни моменти и емоции, дойде краят на моя престой в клуба на сърцето ми, а именно любимата Славия! Клубът, в който израснах, извървях пътя от юноша до футболист на първия отбор! Искам да благодаря на всички треньори, както в юношеската школа на клуба, така и в мъжкия отбор, всички ръководители, всички футболисти и не на последно място на нашата невероятна и вярна публика, която винаги ни подкрепя в добро и лошо! Всеки един момент прекаран на стадион "Александър Шаламанов" - независимо дали е тренировка, мач или друго занимание бе изключително удоволствие!", написа Георгиев в "Инстаграм".

