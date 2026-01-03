Мартин Георгиев се сбогува със Славия

Мартин Георгиев използва социалните мрежи, за да се сбогува с досегашния си клуб Славия. Националът на България беше трансфериран в АЕК в края на 2025 година.

"С края на 2025 година, която за мен бе изключителна година, с много приятни, положителни моменти и емоции, дойде краят на моя престой в клуба на сърцето ми, а именно любимата Славия! Клубът, в който израснах, извървях пътя от юноша до футболист на първия отбор! Искам да благодаря на всички треньори, както в юношеската школа на клуба, така и в мъжкия отбор, всички ръководители, всички футболисти и не на последно място на нашата невероятна и вярна публика, която винаги ни подкрепя в добро и лошо! Всеки един момент прекаран на стадион "Александър Шаламанов" - независимо дали е тренировка, мач или друго занимание бе изключително удоволствие!", написа Георгиев в "Инстаграм".