Президентът и старши треньорът на Славия доволни от представянето на отбора

  • 17 яну 2026 | 19:55
  • 475
  • 0
Собственикът на Славия Венцеслав Стефанов и старши треньорът на тима Ратко Достанич останаха доволни от представянето на отбора в днешната контролна среща с Младост (Лучани), която се игра в Турция и завърши 1:1.

"Като за първи мач, съм много доволен. Важно е да използваме този подготвителен лагер по най-добрия начин. Ратко дава всичко най-добро. Радвам се, че продължаваме да работим сериозно с младите", заяви президентът Венцеслав Стефанов пред пресслужбата на клуба.

"Отборът тренира на изключително ниво. Натрупа се доста умора през първите дни, но сега няма да говорим за нея. Представихме се добре, въпреки че пропуснахме доста голови положения. Доволен съм от младите, също и от по-опитните, които започнаха в титулярния състав", категоричен беше старши треньорът на "белите" Ратко Достанич.

