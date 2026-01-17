Популярни
Звезди на Славия под въпрос за първата проверка

  • 17 яну 2026 | 09:41
  • 1727
  • 5

Славия по всяка вероятност ще бъде без две от звездите си за днешната проверка срещу Младост (Лучани) в Анталия. Това ще бъде първият мач на "белите" за 2026 година, като Ратко Достанич едва ли ще разчита на Кристиян Стоянов и Кристиян Балов. Крилото е с настинка, заради което пропусна последните тренировки на отбора.

Тактически упражнения в Славия
Тактически упражнения в Славия

Същевременно Новия Балъков, както наричат Стоянов в столичния квартал "Овча купел", има лека болежка, което може да накара Достанич да му даде почивка срещу сърбите. Мачът на славистите е от 15:00 часа в Белек.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Анталия

