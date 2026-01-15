Отлично настроение в Славия, но Балов не тренира

Отборът на Славия направи сутрешна тренировка в Анталия, където днес времето е великолепно - слънчево и притихнало. Настроението при "белите" е отлично, като старши треньорът Ратко Достанич следи зорко какво правят момчетата му.

Заниманието пропусна единствено звездата Кристиян Балов, който има настинка и му е дадена малка почивка. Очаква се следобед крилото да се появи на терена и да поднови тренировки. След два дни най-старият столичен отбор ще изиграе първата си проверка за новата година - срещу Младост Лучани в Белек.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Анталия