Отлично настроение в Славия, но Балов не тренира

  • 15 яну 2026 | 08:44
Отборът на Славия направи сутрешна тренировка в Анталия, където днес времето е великолепно - слънчево и притихнало. Настроението при "белите" е отлично, като старши треньорът Ратко Достанич следи зорко какво правят момчетата му.

Заниманието пропусна единствено звездата Кристиян Балов, който има настинка и му е дадена малка почивка. Очаква се следобед крилото да се появи на терена и да поднови тренировки. След два дни най-старият столичен отбор ще изиграе първата си проверка за новата година - срещу Младост Лучани в Белек.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Анталия

