Тактически упражнения в Славия

В днешната прохладна сутрин в Анталия футболистите на Славия имаха продължително тактическо занимание. Наставникът на най-стария столичен тим Ратко Достанич изпробваше различни игрови варианти и обясняваше своите изисквания на момчетата си. Утре славистите ще изиграят първата си проверка за годината - срещу представителя на сръбския елит Младост (Лучани). "Белите" ще имат общо пет контролни мача в района на турската Ривиера.



ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Анталия