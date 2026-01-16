Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Славия
  3. Тактически упражнения в Славия

Тактически упражнения в Славия

  • 16 яну 2026 | 11:43
  • 196
  • 0

В днешната прохладна сутрин в Анталия футболистите на Славия имаха продължително тактическо занимание. Наставникът на най-стария столичен тим Ратко Достанич изпробваше различни игрови варианти и обясняваше своите изисквания на момчетата си. Утре славистите ще изиграят първата си проверка за годината - срещу представителя на сръбския елит Младост (Лучани). "Белите" ще имат общо пет контролни мача в района на турската Ривиера.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Анталия

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Генчев: Локомотив ще е по-силен! ЦСКА може да обърка доста планове в топ 4

Генчев: Локомотив ще е по-силен! ЦСКА може да обърка доста планове в топ 4

  • 16 яну 2026 | 08:00
  • 12397
  • 25
Дунав прави промени в програмата за подготовката си

Дунав прави промени в програмата за подготовката си

  • 16 яну 2026 | 01:32
  • 944
  • 0
Ботев (Враца) обяви раздялата с Аймен Суда

Ботев (Враца) обяви раздялата с Аймен Суда

  • 15 яну 2026 | 23:50
  • 1611
  • 0
Око-Флекс: Левски е правилното място за мен

Око-Флекс: Левски е правилното място за мен

  • 15 яну 2026 | 22:36
  • 16106
  • 32
Босът на Порто получи фланелка на ЦСКА 1948 от Костадинов

Босът на Порто получи фланелка на ЦСКА 1948 от Костадинов

  • 15 яну 2026 | 21:56
  • 11925
  • 19
Локо (София) със сериозен трансферен удар

Локо (София) със сериозен трансферен удар

  • 15 яну 2026 | 20:42
  • 19038
  • 17
Виж всички

Водещи Новини

Бойко Величков призна за още нови играчи и предстоящи раздели в ЦСКА, заяви: Иска ни се мечтите да станат реалност

Бойко Величков призна за още нови играчи и предстоящи раздели в ЦСКА, заяви: Иска ни се мечтите да станат реалност

  • 16 яну 2026 | 11:20
  • 2735
  • 1
Генчев: Локомотив ще е по-силен! ЦСКА може да обърка доста планове в топ 4

Генчев: Локомотив ще е по-силен! ЦСКА може да обърка доста планове в топ 4

  • 16 яну 2026 | 08:00
  • 12397
  • 25
Левски показа с видео как измъкна Око-Флекс от Пловдив

Левски показа с видео как измъкна Око-Флекс от Пловдив

  • 16 яну 2026 | 08:34
  • 12237
  • 29
Шеф на ЦСКА разкри причините за раздялата с Бусато

Шеф на ЦСКА разкри причините за раздялата с Бусато

  • 16 яну 2026 | 11:20
  • 2283
  • 0
България отива до Джакарта, на турнир сме с кошмара ни от Мексико'70

България отива до Джакарта, на турнир сме с кошмара ни от Мексико'70

  • 16 яну 2026 | 11:19
  • 2337
  • 2
Спартак Плевен и Черно море дават старт на кръг №17 в Sesame НБЛ

Спартак Плевен и Черно море дават старт на кръг №17 в Sesame НБЛ

  • 16 яну 2026 | 07:00
  • 3383
  • 0