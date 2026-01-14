Славия договори контрола с руснаци

Славия намери съперник за втората си контролна среща в Турция. "Белите" ще се изправят срещу руския Енисей на 21 януари (сряда).

Първата проверка за отбора на Ратко Достанич е след три дни срещу Младост Лучани. Началният час и мястото на провеждане на двубоя все още се уточняват.

Славия се готви на пълни обороти

Другите сигурни мачове са срещу Тиквеш (24 януари) и Тобол (25 януари), като все още се търси противник за контрола на 28.01. След завръщането си в София Славия ще премери сили и с Марек.