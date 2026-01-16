Бусато тренира с отбор от Втора лига

Густаво Бусато, който наскоро се раздели с ЦСКА, поддържа форма с отбора на Хебър. Бразилецът пусна снимка в социалните мрежи, на която, освен него, са още двамата вратари на пазарджликлии, както и техният треньор Стоян Колев

Бусато е чужденецът с най-много мачове в историята на "червените" - 204. Той пристигна на стадион "Българска армия" през лятото на 2019 г., като за този период спечели Купата на България.

"Благодаря на ФК Хебър Пазарджик и Стоян Колев за условията и за работата", написа 35-годишният страж.