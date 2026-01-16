Тодор Кючуков: ЦСКА има топ вратари

Бившият треньор на вратарите в ЦСКА Тодор Кючуков, който беше част от щаба на Александър Томаш, коментира ситуацията под рамката на 31-кратния шампион, а и други любопитни теми.

"И тримата в ЦСКА са топ вратари. Фьодор Лапоухов, Дани Николов и Митко Евтимов - наистина топ селекция. Подобна конкуренция има и в Локомотив Пловдив при вратарите, където също разполагат с доста качествени, а титулярният им - Милосавлевич, го слагам редом до Лапоухов, страхотен вратар е и най-вероятно ще бъде следващият голям изходящ трансфер на "Лаута". ЦСКА от мое време още следва немския модел при вратарите. Тоест един основен, един втори, който да е винаги готов, когато бъде призован и един по-млад вратар. Вижте в Байерн Мюнхен как е и сами ще добиете представа. Често си говоря с Мартин Луков от Левски, там ръководството също трябва да бъде похвалено, защото още от началото му е казано, че ще е втори вратар на Вуцов, и те имат млад вратар там, като Владимиров, така че този модел за мен е правилния. Единствено се чудя на Лудогорец, те въртят постоянно двамата си вратари, аз не съм фен на това, защото защитниците се дисбалансират, свикват с единия и после им е доста трудно да превключат към другия. Взаимовръзките между вратар и защита са ключови във футбола", сподели Кючуков пред "Мач Телеграф".

"Има логика в раздялата с Бусато. Той даде каквото можа на ЦСКА, но вече в отбора разполагат с доста перспективни вратари. По-добре беше той да си ходи. Густаво пази добре в ЦСКА, но вратарят трябва да е лидер, да държи съблекалнята, да е като пример в отбора. Поне в световен мащаб е така, даже са и капитани повечето вратари по отборите си. ЦСКА е модерен клуб и е нормално да търси европейски стил. С вратари за вътрешна консумация няма как да стане. За това моето мнение е, че Бусато можеше да пази само тук в родния шампионат, но не и в евротурнири и т.н. Много пъти съм си говорил с него, имаше постоянно претенции, когато не играеше. Поставяше себе си пред отбора доста пъти. Знам, че много хора сега ще ме нападнат, че е лидер и така нататък, но истината е тази, която казвам", призна Кючуков, който е бивш вратар на ЦСКА.

"Много хора в началото бяха скептично настроени към привличането на Фьодор Лапоухов. Той е вратар, който привлякох в ЦСКА с перспектива. Лапоухов е нешлифован диамант. Ако някой специалист си е направил труда да го анализира, той допуска много малко грешки. Да, ясно е, че всеки вратар допуска, няма как, но наистина при него са снижени до минимум", сподели още асистентът на Александър Томаш.