Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. ЦСКА излиза в мач номер 2, Ето'о се завръща

ЦСКА излиза в мач номер 2, Ето'о се завръща

  • 17 яну 2026 | 09:29
  • 577
  • 0

ЦСКА ще изиграе днес втората си проверка от началото на годината. Отборът на Христо Янев ще срещне елитния чешки Млада Болеслав. Двубоят започва в 15:30 часа на терена на комплекса "Глория" в Белек, където лагеруват "армейците". Преди няколко дни родният гранд отстъпи с 0:2 срещу Корона (Киелце) на Виктор Попов и Владимир Николов.

Величков призна за още нови играчи и предстоящи раздели в ЦСКА, заяви: Иска ни се мечтите да станат реалност
Величков призна за още нови играчи и предстоящи раздели в ЦСКА, заяви: Иска ни се мечтите да станат реалност

Срещу Млада Болеслав се очаква първи игрови минути да запише камерунската звезда Джеймс Ето'о, който получи почивка в първата игра, и новото попълнение Димитър Евтимов. Заради болки в гърба от сметките на Ицо Янев пък ще бъде аут Улаус Скаршем. В Анталия "червените" ще имат още две контроли след тази срещу чехите.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Анталия

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

"Моряк" пое към Тайланд

"Моряк" пое към Тайланд

  • 16 яну 2026 | 20:33
  • 2146
  • 0
Тодор Кючуков: ЦСКА има топ вратари

Тодор Кючуков: ЦСКА има топ вратари

  • 16 яну 2026 | 19:24
  • 2383
  • 6
Родните отбори в Турция - обзор с пратениците ни в Анталия

Родните отбори в Турция - обзор с пратениците ни в Анталия

  • 16 яну 2026 | 17:40
  • 11129
  • 7
Собственикът на Спартак (Пд) с добри новини за базата на клуба

Собственикът на Спартак (Пд) с добри новини за базата на клуба

  • 16 яну 2026 | 17:39
  • 1485
  • 0
ЦСКА събра близо 10 000 евро от специалните фланелки в подкрепа на Любо Пенев

ЦСКА събра близо 10 000 евро от специалните фланелки в подкрепа на Любо Пенев

  • 16 яну 2026 | 17:28
  • 1317
  • 1
Вихрен привлече Бебе

Вихрен привлече Бебе

  • 16 яну 2026 | 17:22
  • 1701
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 прави нещо невиждано за българския и дори световен футбол в Турция

ЦСКА 1948 прави нещо невиждано за българския и дори световен футбол в Турция

  • 17 яну 2026 | 09:37
  • 349
  • 0
Левски със сериозен тест в Турция, Око-Флекс е тук, трима пропускат днешния мач

Левски със сериозен тест в Турция, Око-Флекс е тук, трима пропускат днешния мач

  • 17 яну 2026 | 08:19
  • 6071
  • 8
Хуан Переа се доближава все повече до Левски

Хуан Переа се доближава все повече до Левски

  • 17 яну 2026 | 09:19
  • 1474
  • 3
Дербито на Манчестър ще бъде белязано от отчаянието за точки на "червени" и "сини"

Дербито на Манчестър ще бъде белязано от отчаянието за точки на "червени" и "сини"

  • 17 яну 2026 | 06:40
  • 4395
  • 0
Ще сложи ли Реал край на мъките?

Ще сложи ли Реал край на мъките?

  • 17 яну 2026 | 07:06
  • 1796
  • 0