ЦСКА излиза в мач номер 2, Ето'о се завръща

ЦСКА ще изиграе днес втората си проверка от началото на годината. Отборът на Христо Янев ще срещне елитния чешки Млада Болеслав. Двубоят започва в 15:30 часа на терена на комплекса "Глория" в Белек, където лагеруват "армейците". Преди няколко дни родният гранд отстъпи с 0:2 срещу Корона (Киелце) на Виктор Попов и Владимир Николов.

Срещу Млада Болеслав се очаква първи игрови минути да запише камерунската звезда Джеймс Ето'о, който получи почивка в първата игра, и новото попълнение Димитър Евтимов. Заради болки в гърба от сметките на Ицо Янев пък ще бъде аут Улаус Скаршем. В Анталия "червените" ще имат още две контроли след тази срещу чехите.



ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Анталия