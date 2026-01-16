Тер Стеген ще играе за Жирона

Германският вратар на Барселона Марк-Андре тер Стеген скоро ще се присъедини към Жирона под наем до края на сезона, като клубовете са близо до финализиране на сделката, съобщи каталунското издание "Спорт".
Вратарят е в Барселона от 2014 г. През този период Тер Стеген е участвал в 423 мача във всички турнири, като е запазил 176 сухи мрежи.
Настоящият договор на играча с клуба е до лятото на 2028 г.
Ханзи Флик вече даде да се разбере, че 33-годишният футболист не попада в плановете му, като му е дадена възможност да си намери нов отбор в опита му да запази шансове за титулярното място на вратата на Германия за Световното първенство през следващото лято.