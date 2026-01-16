Тер Стеген ще играе за Жирона

Германският вратар на Барселона Марк-Андре тер Стеген скоро ще се присъедини към Жирона под наем до края на сезона, като клубовете са близо до финализиране на сделката, съобщи каталунското издание "Спорт".

Вратарят е в Барселона от 2014 г. През този период Тер Стеген е участвал в 423 мача във всички турнири, като е запазил 176 сухи мрежи.

Настоящият договор на играча с клуба е до лятото на 2028 г.

Ханзи Флик вече даде да се разбере, че 33-годишният футболист не попада в плановете му, като му е дадена възможност да си намери нов отбор в опита му да запази шансове за титулярното място на вратата на Германия за Световното първенство през следващото лято.

🚨🔴⚪️ BREAKING | Yes, Marc-André ter Stegen is on the verge of a loan move to Girona.



Negotiations over a loan deal until the end of the season are at an advanced stage with FC Barcelona, but there are still details to be clarified. Done deal coming soon. @SkySportDE 🇩🇪 pic.twitter.com/V1Jhu8zfJT — Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 16, 2026