Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Тер Стеген ще играе за Жирона

Тер Стеген ще играе за Жирона

  • 16 яну 2026 | 18:51
  • 211
  • 0
Тер Стеген ще играе за Жирона

Германският вратар на Барселона Марк-Андре тер Стеген скоро ще се присъедини към Жирона под наем до края на сезона, като клубовете са близо до финализиране на сделката, съобщи каталунското издание "Спорт".

Вратарят е в Барселона от 2014 г. През този период Тер Стеген е участвал в 423 мача във всички турнири, като е запазил 176 сухи мрежи.

Настоящият договор на играча с клуба е до лятото на 2028 г.

Ханзи Флик вече даде да се разбере, че 33-годишният футболист не попада в плановете му, като му е дадена възможност да си намери нов отбор в опита му да запази шансове за титулярното място на вратата на Германия за Световното първенство през следващото лято.

