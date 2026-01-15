Куп промени в състава на Барселона тази вечер (съставите)

Барселона гостува на Сантандер в двубой от 1/8-финалите на Купата на краля в Испания. Мачът на “Ел Сардинеро” започва в 22:00 часа, като победителят ще бъде определен само в тази среща.

🏟️Fuegos artificiales para recibir al Racing pic.twitter.com/5FHi7AZ79x — Diario SPORT (@sport) January 15, 2026

Барса е действащият носител на трофея. Освен това тимът се намира в серия от десет победи, а преди дни защити приза си от Суперкупата на страната след 3:2 над Реал Мадрид.

Oчаквано треньорът Ханзи Флик е направил множество промени в състава. Шанс получават Феран Торес, Дани Олмо, Марк Касадо, Марк Бернал и Маркъс Рашфорд. Рафиня, Педри, Левандовски и Ерик Гарсия са на пейката, където е и новото попълнение Жоао Кансело.

Сантандер и Барселона не са се срещали от сезон 2011/12 насам, когато за последно клубът от Кантабрия беше част от елита. Сега обаче Сантандер е във форма и е лидер в Ла Лига 2 с амбицията да се завърне сред най-силните. Доскоро част от отбора беше българският вратар Пламен Андреев, но наемът му от Фейенорд беше заменен с такъв в Лех (Познан).

🚨 ¡Ya conocemos el once que presentará José Alberto de inicio hoy ante el @FCBarcelona_es! #RacingBarça #CopaDelReyMAPFRE pic.twitter.com/I7wN8rqA69 — Real Racing Club (@realracingclub) January 15, 2026