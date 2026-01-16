Популярни
  Барселона
  2. Барселона
  Ханзи Флик: Расинг заслужава да влезе в Ла Лига

Ханзи Флик: Расинг заслужава да влезе в Ла Лига

  • 16 яну 2026 | 03:25
  • 197
  • 0

Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик коментира победата над Расинг Сантандер (2:0) от 1/8-финалите за Купата на краля. Той се изказа много ласкаво за съперника, като изрази надежда да ги види в Ла Лига през следващия сезон.

„В крайна сметка резултатът е 2:0 и това е, което има значение. Най-много оценявам смелостта на съперника, те нямаха какво да губят, но ние сме в следващия кръг и мисля, че това е важното. Атмосферата беше страхотна. Надявам се Расинг да се изкачи в Ла Лига. Хареса ми как се защитаваха. За Расинг това беше един от най-важните мачове за годината. Такива двубои не се печелят с име, а с нагласа. И е важно да го демонстрираш. За нас също беше важен мач. Подходихме сериозно, с правилния манталитет“, заяви Флик.

Барселона се измъчи, но не повтори грешката на Реал Мадрид
Барселона се измъчи, но не повтори грешката на Реал Мадрид

Той обясни решението си да пусне отново титуляр Жоан Гарсия, пренерегвайки Войчех Шчесни и Марк-Андре тер Стеген.

„Той запази суха мрежа. Игра, защото така решихме. Ще видим какво ще се случи в следващите мачове, все още не е решено. Може да играе във всеки мач, но трябва да го наблюдаваме. Може да е уморен. Трябва да се управлява състоянието му“, обясни германецът.

Наставникът не спести похвалите си и за Фермин Лопес, който се включи отлично от резервната скамейка в Сантандер.

„Той е специален. Няма друг играч като него. Обожавам неговата нагласа, неговата динамика. Той може да промени ситуации в мача със своята динамика и точни пасове. Винаги е на точното място. Той е много добър играч“, завърши специалистът.

Снимки: Gettyimages

