Ханзи Флик: Расинг заслужава да влезе в Ла Лига

Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик коментира победата над Расинг Сантандер (2:0) от 1/8-финалите за Купата на краля. Той се изказа много ласкаво за съперника, като изрази надежда да ги види в Ла Лига през следващия сезон.

„В крайна сметка резултатът е 2:0 и това е, което има значение. Най-много оценявам смелостта на съперника, те нямаха какво да губят, но ние сме в следващия кръг и мисля, че това е важното. Атмосферата беше страхотна. Надявам се Расинг да се изкачи в Ла Лига. Хареса ми как се защитаваха. За Расинг това беше един от най-важните мачове за годината. Такива двубои не се печелят с име, а с нагласа. И е важно да го демонстрираш. За нас също беше важен мач. Подходихме сериозно, с правилния манталитет“, заяви Флик.

Барселона се измъчи, но не повтори грешката на Реал Мадрид

Той обясни решението си да пусне отново титуляр Жоан Гарсия, пренерегвайки Войчех Шчесни и Марк-Андре тер Стеген.

„Той запази суха мрежа. Игра, защото така решихме. Ще видим какво ще се случи в следващите мачове, все още не е решено. Може да играе във всеки мач, но трябва да го наблюдаваме. Може да е уморен. Трябва да се управлява състоянието му“, обясни германецът.

Наставникът не спести похвалите си и за Фермин Лопес, който се включи отлично от резервната скамейка в Сантандер.

„Той е специален. Няма друг играч като него. Обожавам неговата нагласа, неговата динамика. Той може да промени ситуации в мача със своята динамика и точни пасове. Винаги е на точното място. Той е много добър играч“, завърши специалистът.

Снимки: Gettyimages