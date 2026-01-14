Ханзи Флик коментира уволнението на Чаби Алонсо и ситуацията в Барселона след триумфа

Наставникът на Барселона Ханзи Флик коментира решението на Реал Мадрид да уволни колегата му Чаби Алонсо след триумфа на каталунците именно над “лос бланкос” във финала за Суперкупата на Испания. Той също така подчерта, че “блаугранас”, на които им предстои визита на Расинг Сантандер за Купата на краля, са в доста добра ситуация след триумфа им в Саудитска Арабия.

“Расинг е млад и смел отбор, като ми харесва това, което съм видял. Напрежението, което ще има на стадиона, е нормално, така че трябва да сме подготвени. В Саудитска Арабия решихме какво ни е необходимо в момента. Много сме добре с Пау Кубарси, Ерик Гарсия и завръщането на Роналд Араухо. Жерард Мартин може да играе на различни позиции, като мислехме за някой, който може да ни още малко повече. Жоао Кансело е фантастичен и може да ни даде много, включително и в атака, за да превъзхождаме противника във финалната третина. Така че е доста добра опция в този случай. Мисля, че може да получи няколко минути в Сантандер, такова е нашето намерение. Все още не сме решили дали Роналд Араухо ще поиграе утре. Имаме още един ден, като някои играчи са уморени, така че разполагаме с 24 часа, за да помислим и да вземем решение. Той обаче тренира и може да запише няколко минути, не би било проблем. За вратата имам всички възможни опции и мисля, че ще играе Жоан Гарсия, но ще видим утре.

Уволнението на Алонсо е част от футбола и не е свързано с мен. Мога да кажа, че поддържам добри взаимоотношения с Чаби, с когото се познаваме от Байер (Леверкузен) и сме имали контакт. Това е футбол и му желая всичко най-добро. Със сигурност скоро ще има голям проект за него и щаба му. Футболът е такъв и трябва да продължи напред, но е голям треньор и има светло бъдеще. Уволнението е част от футбола и не можем да го променим. Клубът трябва да вярва в теб, както и отборът. Тези, които взимат решенията, трябва да го правят. Мадрид е постъпил така, но това не ме касае. Треньорската работа е много сложна, като имаме доста отговорности, но в крайна сметка е част от професията ни и трябва да живеем с това. Никога не знаеш какво ще се случи накрая. Нещата се променят, тук също може да се случи. Футболът зависи от победите, а в грандовете това важи още повече. Усещането ми от първите ми часове тук беше много ясно: да работим заедно, а сега сме като семейство. Президентът го каза: не само играчите, но и щабът, клубът, директорите, Деко, бащите, майките, братята, сестрите - всички ние сме едно голямо семейство и много ценя това, което сме изградили. В Саудитска Арабия го усетих и е доста добра тази ситуация, ценя много тази култура.

Победите в Ел Класико? Трябва да се наслаждаваме на тези ситуации, защото всичко се променя много бързо и съм доста доволен от това как вървят нещата. Хората в Барселона са много мили с мен и моя екип, като ми харесва да преживявам това. Ето защо полагаме големи усилия всеки ден. Спечелихме първия трофей, но за него се потрудихме, а сега трябва да мислим за следващия. Утрешният мач ще бъде важен, и то срещу съперник, който победи Виляреал - третият в нашето първенство. Когато си играч на Барселона, трябва да даваш всичко от себе си на терена. Положенията на Реал Мадрид в последните минути на мача? С Жоан Гарсия на вратата съм щастлив и спокоен. Успяхме да се справим, и то добре. Видяхме един финал с голямо качество от нашата страна и от тази на Реал Мадрид. С човек по-малко не е лесно да се играе срещу тях, така че сме много доволни, че не получихме трети гол. Имаме вратар, който се справи доста добре. Спечелихме с 3:2 и съм много доволен от видяното. Що се отнася до Алваро Арбелоа, когато пак играем с тях, ще имам време да го видя”, коментира Флик на днешната си пресконференция.

