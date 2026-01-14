Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Барселона не иска да плаща 30 млн. евро за Рашфорд

Барселона не иска да плаща 30 млн. евро за Рашфорд

  • 14 яну 2026 | 04:10
  • 457
  • 0
Барселона не иска да плаща 30 млн. евро за Рашфорд

Бъдещето на Маркъс Рашфорд е обект на преговори между Барселона и Манчестър Юнайтед, като каталунският клуб се опитва да си осигури услугите на нападателя за постоянно.

Според журналиста Бен Джейкъбс, наскоро е проведена среща между представители на двата клуба. На нея са били обсъдени различни варианти за постоянен трансфер на английския национал, който в момента играе на „Камп Ноу“ под наем.

Основният проблем е клаузата за откупуване в размер на 30 млн. евро, която от Барселона не желаят да активират. Вместо това, каталунците са предложили на „червените дяволи“ по-ниска трансферна сума. Друг обсъждан вариант е удължаване на наема за още един сезон, но с включено задължително откупуване при изпълнение на определени условия.

Ръководството на Барселона е твърдо решено да задържи Рашфорд, а самият футболист също има желание да остане в клуба за постоянно. Очаква се преговорите между двете страни да продължат с по-голяма интензивност към края на настоящия сезон.

В 18 изиграни мача в Ла Лига за Барселона Рашфорд е отбелязал 2 гола и е направил 6 асистенции.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Реал Сосиедад пречупи Осасуна след дузпи

Реал Сосиедад пречупи Осасуна след дузпи

  • 14 яну 2026 | 01:36
  • 458
  • 0
Драма със 7 гола прати Атлетик Билбао напред за Купата на краля

Драма със 7 гола прати Атлетик Билбао напред за Купата на краля

  • 14 яну 2026 | 01:08
  • 575
  • 0
Торино изхвърли Рома от Купата на Италия, 16-годишен бележи в дебюта си

Торино изхвърли Рома от Купата на Италия, 16-годишен бележи в дебюта си

  • 14 яну 2026 | 00:56
  • 1335
  • 1
Докато Божинов е в Италия, отборът му стигна до полуфинал за Купата на Белгия

Докато Божинов е в Италия, отборът му стигна до полуфинал за Купата на Белгия

  • 14 яну 2026 | 00:45
  • 837
  • 1
Майнц спечели битката на дъното

Майнц спечели битката на дъното

  • 14 яну 2026 | 00:37
  • 582
  • 0
Марсилия направи нещо невиждано от 76 години

Марсилия направи нещо невиждано от 76 години

  • 14 яну 2026 | 00:26
  • 2559
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Левски стартира контролите с равенство срещу унгарци

Левски стартира контролите с равенство срещу унгарци

  • 13 яну 2026 | 15:53
  • 48423
  • 187
Вдигат паметник на Димитър Пенев до новия стадион на ЦСКА

Вдигат паметник на Димитър Пенев до новия стадион на ЦСКА

  • 13 яну 2026 | 22:18
  • 3982
  • 15
Изповедта на Бруно Жордао: В Италия се криех и плачех скришом от майка ми, в ЦСКА се чувствам оценен и щастлив

Изповедта на Бруно Жордао: В Италия се криех и плачех скришом от майка ми, в ЦСКА се чувствам оценен и щастлив

  • 14 яну 2026 | 02:02
  • 1217
  • 4
Официално: Майкъл Карик ще води Манчестър Юнайтед до края на сезона

Официално: Майкъл Карик ще води Манчестър Юнайтед до края на сезона

  • 13 яну 2026 | 21:26
  • 5269
  • 17
Веласкес отказа да коментира Око-Флекс и заяви: Със сигурност ще привлечем нападател

Веласкес отказа да коментира Око-Флекс и заяви: Със сигурност ще привлечем нападател

  • 13 яну 2026 | 16:17
  • 26480
  • 34
Манчестър Сити докосва финала в Купата на лигата, Семеньо с нов гол

Манчестър Сити докосва финала в Купата на лигата, Семеньо с нов гол

  • 13 яну 2026 | 23:59
  • 8367
  • 44