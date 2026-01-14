Барселона не иска да плаща 30 млн. евро за Рашфорд

Бъдещето на Маркъс Рашфорд е обект на преговори между Барселона и Манчестър Юнайтед, като каталунският клуб се опитва да си осигури услугите на нападателя за постоянно.

Според журналиста Бен Джейкъбс, наскоро е проведена среща между представители на двата клуба. На нея са били обсъдени различни варианти за постоянен трансфер на английския национал, който в момента играе на „Камп Ноу“ под наем.

Основният проблем е клаузата за откупуване в размер на 30 млн. евро, която от Барселона не желаят да активират. Вместо това, каталунците са предложили на „червените дяволи“ по-ниска трансферна сума. Друг обсъждан вариант е удължаване на наема за още един сезон, но с включено задължително откупуване при изпълнение на определени условия.

Exclusive: Barcelona held a meeting this month with #MUFC to explore options for signing Marcus Rashford permanently.



Barcelona prefer not to trigger the €30m buy option and instead sounded out #MUFC over a lower number and also floated the idea of a second loan with a… pic.twitter.com/ENCNDJGyrr — Ben Jacobs (@JacobsBen) January 13, 2026

Ръководството на Барселона е твърдо решено да задържи Рашфорд, а самият футболист също има желание да остане в клуба за постоянно. Очаква се преговорите между двете страни да продължат с по-голяма интензивност към края на настоящия сезон.

В 18 изиграни мача в Ла Лига за Барселона Рашфорд е отбелязал 2 гола и е направил 6 асистенции.

Снимки: Gettyimages