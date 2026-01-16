Популярни
Контролна среща: Локомотив (Пловдив) - Етър 0:0
Кристъл Палас и Фиорентина научиха съперниците си в плейофите на ЛК, Пламен Андреев ще гостува във Финландия

  • 16 яну 2026 | 14:38
  • 213
  • 0
Днес бе изтеглен жребият за плейофите в Лигата на конференциите, който противопостави тимовете, които след основната фаза се класираха от 9-о до 24-о място включително. Тази фаза реално отговаря на 1/16-финали, а победителите ще продължат напред към 1/8-финалите. Отборите бяха разделени на поставени и непоставени, като по-предно класираните отбори (от 9-о до 16-о място) имат предимството да са гости в първите мачове.

В по-интересните двойки носителят на ФА Къп и “Къмюнити ШийлдКристъл Палас ще гостува на Балканите на босненския Зрински (Мостар).

Двукратният финалист в турнира Фиорентина пък имаше по-тежък жребий и бе изтеглен срещу полския Ягелония.

Новият отбор на Пламен Андреев - полският Лех (Познан), пък ще гостува във Финландия на КуПС.

Първите срещи ще са на 19 февруари, а реваншите седмица по-късно - на 26 февруари. Осемте клуба, които се класират в плейофите на елиминационната фаза, преминават в осминафиналите, жребият за които ще се проведе на 27 февруари 2026 г.

Всички двойки от плейофите в Лигата на конференциите:

Зрински (Мостар) - Кристъл Палас
Сигма (Оломоуц) - Лозана
КуПС  - Лех (Познан)
Шкендия - Самсунспор
Дрита - Целье
Ноа - АЗ Алкмаар
Ягелония - Фиорентина
Омония (Никозия) - Риека

