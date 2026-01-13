Популярни
Съставите на Нюкасъл и Манчестър Сити

  • 13 яну 2026 | 21:12
  • 866
  • 2
Съставите на Нюкасъл и Манчестър Сити

Нюкасъл приема Манчестър Сити в първи полуфинал от Купата на Лигата. Носителят на трофея от миналия сезон е в серия от четири поредни победи във всички турнири. В събота "свраките" отстраниха Борнемут в третия кръг на ФА Къп след драматичен двубой, завършил с изпълнение на дузпи. "Гражданите" пък размазаха третодивизионния Екзитър с 10:1. Преди това обаче те записаха три поредни равенства в първенството.

Пеп Гуардиола е направил пет промени от мача през уикенда. Джеймс Трафърд запазва мястото си на вратата. Антоан Семеньо отново е титуляр, а в тима се завръщат Бернардо Силва, Фил Фоудън и Жереми Доку, както и Матеус Нунеш и Нико О'Райли. В тима на Нюкасъл се завръщат доста от титулярите. Сред тях са Бруно Гимараеш, Антъни Гордън и Жоелинтон. Харви Барнс обаче е оставен на пейката за сметка на Джейкъб Мърфи.

Снимки: Imago

