  Кристъл Палас
  2. Кристъл Палас
  Кристъл Палас договори нападател от Лига 1

  • 14 яну 2026 | 17:17
  • 784
  • 0
Един от най-обещаващите млади футболисти на Анже - нападателят Сидики Шериф, ще продължи кариерата си в Кристъл Палас във Висшата лига, като двете страни са се разбрали за дългосрочен договор, твърди сайтът rmcsport.

19-годишният Шериф е с френски паспорт, но от гвинейски произход. Двата клуба приключват преговорите за финалната сума. Според френските медии Сидики Шериф ще се превърна в един от най-скъпите трансфери в историята на Анже, като клубът от Лондон трябва да плати малко повече от 25 милиона евро за правата му, като в тази сума влизат и бонусите.

Шериф може да играе като централен нападател и крило. Той е роден в Конакри, но от 13-годишен е в академията на Анже, като прави дебют за мъжкия отбор още на 16 години. Има 30 мача и 4 гола за Анже от 2023 насам.

Снимки: Imago

ЦСКА стартира със загуба от поляци

  • 14 яну 2026 | 18:15
  • 35402
  • 131
Кирил Домусчиев: Четири отбора ще се борят за титлата! Дай боже всеки клуб да има собственик като този на ЦСКА

  • 14 яну 2026 | 15:34
  • 31242
  • 40
Вихрени 60 секунди отърваха Лудогорец в Турция

  • 14 яну 2026 | 16:49
  • 22493
  • 11
Христо Янев: Имаме много работа за вършене

  • 14 яну 2026 | 18:29
  • 2159
  • 3
Официално: Левски взе бивш играч на Селтик и Уест Хам, в Ботев (Пд) бесни на "сините"

  • 14 яну 2026 | 12:43
  • 66999
  • 209
"Българска армия" ще разполага с най-качествения терен на Балканите

  • 14 яну 2026 | 14:03
  • 25360
  • 57