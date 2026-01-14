Кристъл Палас договори нападател от Лига 1

Един от най-обещаващите млади футболисти на Анже - нападателят Сидики Шериф, ще продължи кариерата си в Кристъл Палас във Висшата лига, като двете страни са се разбрали за дългосрочен договор, твърди сайтът rmcsport.

19-годишният Шериф е с френски паспорт, но от гвинейски произход. Двата клуба приключват преговорите за финалната сума. Според френските медии Сидики Шериф ще се превърна в един от най-скъпите трансфери в историята на Анже, като клубът от Лондон трябва да плати малко повече от 25 милиона евро за правата му, като в тази сума влизат и бонусите.

Шериф може да играе като централен нападател и крило. Той е роден в Конакри, но от 13-годишен е в академията на Анже, като прави дебют за мъжкия отбор още на 16 години. Има 30 мача и 4 гола за Анже от 2023 насам.

🚨🦅 Sidiki #Cherif is on the verge of joining Crystal Palace. An agreement has been reached with the 19 y/o talented striker after @FabriceHawkins. The next step is to finalise the details with Angers.



As always reported: Eintracht Frankfurt were interested, but it was never… pic.twitter.com/e5aCP8zFHu — Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 14, 2026

Снимки: Imago