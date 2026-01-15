Популярни
  ЦSKA
  2. ЦСКА
  ЦСКА поздрави Марто Петров



  15 яну 2026 | 09:22
  • 647
  • 0

Днес 47-ми рожден ден празнува Мартин Петров. Той носи екипа на ЦСКА в два периода - от 1996 до 1998 г. и през сезон 2013/14, когато официално слага край на футболната си кариера. През сезон 1996/1997 става шампион и печели Купата на България с "армейците". За ЦСКА Петров записва 48 мача, в които отбелязва 7 гола.

В близо 20-годишната си кариера той е носил фланелките на футболни грандове като Атлетико (Мадрид), Манчестър Сити, Болтън и Еспаньол. За германския Волфсбург, където е със статут на легенда, е изиграл 116 срещи. Влиза в историята на Бундеслигата, когато успява да вкара 4 гола на Майнц едва за 17 минути с екипа на "вълците".

Мартин Петров: Поздравявам ЦСКА, клубът е много голям бранд и се нуждаеше от това


Приносът му за националния отбор по футбол се състои в 90 мача, в които вкарва 19 гола. Участва на Европейското първенство в Португалия през 2004 г., когато отбелязва единствения гол за България от дузпа срещу тима на Италия.

"Пожелаваме на Мартин Петров здраве, щастие, късмет и още много успехи!", пишат от Борисовата градина.

