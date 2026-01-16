Болки в кръста измъчват халф на ЦСКА, Ето'о готов за втората контрола на "червените"

Болки в кръста продължават да тормозят полузащитника на ЦСКА Улаус Скаршем. Норвежецът пропусна първата зимна контрола на "червените", а все още не може да участва пълноценно в тренировките на отбора. Това означава, че по всяка вероятност ще бъде аут и за утрешния приятелски мач срещу Млада Болеслав.

Добрата новина за Христо Янев е, че Джеймс Ето'о е готов за предстоящата проверка, предаде репортер на Sportal.bg. Както е известно, камерунецът не взе участие в двубоя срещу Корона Киелце (0:2), тъй като трябваше да навакса с подготовката.

Очаква се първи минути след завръщането си при "армейците" да запише и вратарят Димитър Евтимов.