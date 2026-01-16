Популярни
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  ЦСКА ще продължи да следи халф на Ботев (Враца)

  16 яну 2026 | 09:19
  • 1412
  • 1
ЦСКА е проявявал интерес към американски атакуващ халф, съобщава "Тема Спорт". Става въпрос за 24-годишния футболист на Ботев (Bpaца) Хосе Гайегос. През есента полузащитникът записа 15 мача с един гол и една асистенция за врачани.

Ще прояви ли лоялност футболист №1 на ЦСКА? Договорът му изтича, а “червените” го убеждават да не си тръгне без пари
Ще прояви ли лоялност футболист №1 на ЦСКА? Договорът му изтича, а “червените” го убеждават да не си тръгне без пари

Треньорът на "червените" Христо Янев познава отлично качествата му от престоя си под Околчица и е имал намерение да го привлече в ЦСКА, но в крайна сметка се е отказал, след като бе взет Исак Соле.

Офанзивният футболист продължава да се готви с врачани за пролетния дял, като ще остане в радара на ЦСКА. Както е известно, преди дни от там бе привлечен вратарят Димитър Евтимов. В посока Враца пък поеха крайните защитници Мартин Стойчев и Сейни Санянг. Очаква се и Йоан Борносузов да подпише с тима от Северозапада, след като продължава да води подготовка там.

