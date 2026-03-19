Янтра (Полски Тръмбеш) приема Бдин в Царева ливада

Янтра (Полски Тръмбеш) ще е домакин на Бдин (Видин) на стадион „Републиканец“ в габровското село Царева ливада. Промяната е предизвикана от ремонта, който се провежда на стадиона в Полски Тръмбеш. Въпросният двубой е сред най-интересните от предстоящия 14-ти кръг на Северозападната Трета лига. Ще се проведе на 21 март, събота, от 16:00 часа. Това ще е второто домакинство на Янтра за пролетния полусезон. Първото се проведе във Велико Търново срещу едноименния тим на град Левски.

Снимка: yantra1923.com