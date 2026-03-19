Иван Кочев: Борихме се докрай и заслужихме победата

Вчера, Марица (Милево) елиминира Родопа с 2:1 в Смолян, в полуфинал на Югоизточна България от турнира за купата на Аматьорската лига. Треньорът Иван Кочев коментира успеха пред клубния сайт.

„Стана много добър и коректен мач с доста положения. Още през първото полувреме пропуснахме 4-5 ситуации за гол, като наистина организирахме добри атаки, но не бяхме концентрирани пред завършващия удар. През второто полувреме поведохме в резултата, но домакините изравниха. Стигнахме до успеха в последните минути – не се отказахме да търсим победата и смятам, че наистина я заслужавахме. Атаките при головете сме ги тренирали многократно и го правим постоянно. Опитваме се да играем бърз и динамичен футбол с много подавания и атаки по крилата и днес това се получи“.

