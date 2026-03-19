Невен Венков: Заслужен успех

Вчера, Черноломец (Попово) се наложи с 2:0 над Олимпик във Варна, за първи успех в официален мач от началото на годината. Срещата е от 18-ия кръг на Североизточната Трета лига.

Черноломец с първа победа

Старши треньорът Невен Венков коментира успеха пред клубния сайт.

„Победихме напълно заслужено. През цялото време владеехме инициативата и търсехме гола срещу добре организираната защита на домакините. Настойчивостта ни даде резултат и в 65-ата минута Георги Колев откри резултата, а в 90-ата Александър Недев се възползва от разбъркване в наказателното поле и покачи на 2:0. Доволен съм от всички – от старанието, което положиха и от поведението им на терена. След тежката загуба в Исперих реагирахме по най-добрия начин и се поздравихме с успех“.