Ще прояви ли лоялност футболист №1 на ЦСКА? Договорът му изтича, а “червените” го убеждават да не си тръгне без пари

  • 15 яну 2026 | 14:00
  • 14405
  • 20

Избраният за футболист №1 на ЦСКА през есенния полусезон - Джеймс Ето'о, може да напусне “червените” без пари през лятото, ако прояви нелоялност към клуба, научи Sportal.bg.

Камерунският национал се присъедини към отбора в началото на месец септември 2024 година и първоначално се смяташе, че е с тригодишен договор.

Нашата медия обаче разбра, че всъщност контрактът му е за 2+1 години. Именно през лятото изтичат въпросните 24 месеца, а за да влезе в сила клаузата за удължаването му с още година, съгласие трябва да дадат и двете страни. Иначе състезателят може да парафира с друг клуб без за него да бъде платена трансферна сума.

ЦСКА желае да задържи полузащитника и поради тази причина двете страни вече са стартирали преговори за оставането на Ето'о поне до лятото на 2027 г., но все още няма окончателна положителна развръзка.

Припомняме, че камерунецът премина от Ботев (Пловдив) в ЦСКА за около милион евро и бързо се утвърди в титулярния състав на софиянци.

