Черноморец (Балчик): Крайно сме разочаровани, съдийска грешки ни отне победата

Черноморец (Балчик): Крайно сме разочаровани, съдийска грешки ни отне победата

Снощи, Волов-Шумен 2007 и гостуващия му Черноморец (Балчик) завършиха 2:2. Срещата е от 18-ия кръг на Североизточната Трета лига. В последните й секунди, гостите вкараха трети гол, но съдията не го зачете, отсъждайки засада. Днес, от ФК Черноморец Балчик излязоха с коментар за въпросния двубой на фейсбук страницата си. Ето пълният текст без редакторска намеса:

Без победител в Шумен
„Клубът изразява своето крайно разочарование от поредната съдийска грешка в ключов двубой, която оказва пряко влияние върху крайния резултат и струва на отбора ценни точки и средства.

В конкретната ситуация страничният рефер Петър Балтаджиев сигнализира за засада, въпреки че при повторенията ясно се вижда, че играч на домакините е бил в задна позиция и покрива ситуацията. Това се случва в заключителните секунди на добавеното време на срещата при резултат 2:2.

Считаме, че в срещи от такъв ранг е необходимо съдийските назначения да бъдат съобразени с нивото и значимостта на двубоите, за да се гарантира максимална обективност и равнопоставеност на терена.

Ще продължим да защитаваме интересите на клуба и нашите привърженици, като настояваме за по-високи стандарти и отговорност в съдийството“.

