  3. Диан Генчев за загубата на Олимпик от Черноломец

  • 19 март 2026 | 11:11
Вчера, Черноломец (Попово) се наложи с 2:0 над Олимпик във Варна. Срещата е от 18-ия кръг на Североизточната Трета лига.

Черноморец с първа победа

Диан Генчев, член на Управителния съвет на Олимпик коментира пред клубния сайт.

„Все пак Черноломец е опитен съперник с играчи, преминали през Първа и Втора лига. Добре се противопоставихме в дефанзивен план, но напред нямахме острота заради контузиите на двете ни крила, които дават голяма скорост и разнообразие в атаката. С оглед положенията, които имахме, не се взеха най-правилните решения, търсеше се подаване в моменти, в които можеше да се стреля към вратата. Но това се дължи на недостатъчно голямата увереност в такива ситуации. Щяхме да изглеждаме още по-добре, ако не ни липсваха четирима футболисти. Освен двете крила ги нямаше централния и единия краен бранител. Но е похвално представянето на Мартин Точков, който само на 15 години записа дебют и игра цял мач. Дори имаше шанс да се разпише. Доволни сме от раздаването на момчетата и от динамиката. Можеше да завърши мачът и по друг начин, но липсите си казаха думата. Дори се наложи да сменим системата на игра. Въпреки това в защита бяхме много добре. Но такава е ситуацията, трябва да се справяме с това, което имаме в наличност“.

