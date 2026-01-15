Ботев (Враца) обяви раздялата с Аймен Суда

Ръководството на Ботев (Враца) и нападателя Аймен Суда постигнаха споразумение за прекратяване на договора по взаимно съгласие, съобщиха от клуба.

Французинът се присъедини към „зелените“ през лятото и се включи активно в мачовете от есенния полусезон. За престоя си под Околчица той записа 13 мача в Първа лига.

"Клубът изразява своята благодарност към Аймен за неговата работа, пожелаваме му здраве, късмет и много успехи в следващите стъпки от неговата футболна кариера", се казва в съобщението на врачани.

Аймен Суда е играл във Франция, Бразилия, Испания, Тунис, Турция, Румъния и Шотландия.

В България е защитавал цветовете на Локомотив ГО, Локомотив Пловдив и Пирин Благоевград