Шеф на ЦСКА разкри причините за раздялата с Бусато

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков разкри причините за раздялата с Густаво Бусато. Той сподели в интервю за Sportal.bg, че желанието на клубното ръководство е в отбора да има по-голям брой български футболисти.

Бразилският вратар се превърна в чужденеца с най-много мачове в историята на "червените" - 204. Той пристигна на "Армията" през лятото на 2019 г., като за този период спечели Купата на България.

Официално: Густаво Бусато вече не е играч на ЦСКА

"Това е решение, продиктувано от много фактори. Някои от тях са по-предвидими за нашите “червени” привърженици - като възрастта на Густаво. Но има процеси, които са важни и напред в перспективата на клуба - като желанието ни да имаме по-голям брой български играчи, което е изискване при определени обстоятелства напред в бъдещето, и перспективата за това климатът в отбора да е достатъчно добър.

Бойко Величков призна за още нови играчи и предстоящи раздели в ЦСКА, заяви: Иска ни се мечтите да станат реалност

Така че много от нещата са скрити от широката общественост. Тези процеси ги познават най-добре нашите треньори и хората, които са близко до клуба. Трябва да имаме доверие на това решение. Ясно е, че Густаво остава в историята на клуба със своите много мачове, в които е носил емблемата. Но тук е случаят да му благодаря и да му пожелаем успех в неговата кариера - било то като играч или някакъв друг начин да се изявява във футбола. Той ще има своето място в историята ни - категорично!", заяви Величков.